Serbia-Italia: firmati diversi accordi bilaterali di cooperazione e memorandum d'intesa al Business Forum di Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguire sono stati siglati: un memorandum per il lancio di una "Push strategy" tra l'ufficio del ministro del Commercio serbo, Tomislav Momirovic, e l'amministratore delegato della società Sace, Alessandra Ricci; un memorandum per il lancio di "Misura Balcani" fra il presidente di Simest, Pasquale Salzano, e il ministro del Commercio serbo Tomislav Momirovic; un memorandum tra l'amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti (Cdp) Dario Scannapieco e il ministro del Commercio serbo Tomislav Momirovic; un memorandum tra il presidente di Confindustria Serbia, Fabrizio Dei Tos, e il presidente della Camera di commercio serba, Marko Cadez; un memorandum sulla cooperazione nei settori dell'industria agroalimentare tra il direttore di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia e il presidente della Camera di commercio serba, Marko Cadez; un accordo sull'Agri-tech fra il direttore dell'istituto serbo Biosense e il direttore generale di Crea, Stefano Vaccari, e infine un memorandum fra il vicepresidente dell'Oice, Roberto Carpaneto e il vice presidente dell'associazione degli ingegneri consulenti in Serbia (Aces) Nikola Matic. (Seb)