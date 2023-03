Gli appuntamenti talenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIncontro pubblico "Esercitare la Pace - Memoria e attualità", organizzato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza Scala 2 (ore 10:30)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione de "La Pace Preventiva", mostra-installazione di Michelangelo Pistoletto allestita in Sala delle Cariatidi dal 23 marzo al 4 giugno 2023.Palazzo Reale, Sala Conferenze, piazza Duomo 14 (ore 11)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipa all'inaugurazione della nuova piscina del Centro Sportivo Cambini Fossati.Centro Sportivo Cambini Fossati, via Cambini, 4 (ore 15:30)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene al Forum dell'Abitare.Base Milano, via Bergognone, 34 (ore 16:30),REGIONEGiornata regionale dell’impegno contro le mafie e in ricordo delle vittimeAuditorium Gaber di Palazzo Pirelli, Piazza duca d'Aosta (ore 9:30)Gli assessori all'Università, ricerca e innovazione, Alessandro Fermi e all'Istruzione, formazione e lavoro, Simona Tironi, partecipano alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Hdemia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia.Aula Magna, Via Tommaseo, 49 Brescia (ore 10:45)L'assessore regionale all'agricoltura, sovranità alimentare foreste Alessandro Beduschi partecipa alla conferenza stampa di presentazione dell'Osservatorio Agricoltura in cui viene illustrato l'andamento del settore agricolo in Lombardia nel 2022. Intervengono Gian Domenico Auricchio, presidente Unioncamere Lombardia; Chiara Mazzocchi e Roberto Pretolani, Università degli Studi di Milano, Paolo Carra, vicepresidente Coldiretti Lombardia, Giuseppe Cavagna di Gualdana, vicepresidente Confagricoltura Lombardia, Paolo Maccazzola, presidente CIA Lombardia, Fabio Perini, presidente Confcooperative FedAgriPesca Lombardia.Unioncamere Lombardia, via Ercole Oldofredi, 23 (ore 11)VARIEIl turismo che verrà: una lettura attraverso l’ospitalità in Italia” l’appuntamento in cui si confrontano il mondo degli operatori alberghieri e quello della finanza.Università Bocconi, Aula Magna, via Gobbi, 5 (ore 9:15)Terzo e ultimo giorno del Forum dell'Abitare organizzato dal Comune di Milano in collaborazione con MM Spa e con il sostegno di Fondazione CariploBase Milano via Bergognone 34 (ore 10)Convegno "Investment Arbitration in Europe: a chance for future relevance?".Camera di Commercio, Via Meravigli 9/b (ore 17)(Rem)