Ue: Conte, stupore, solo Avs ha votato nostra mozione su "Qatargate"

- "Dopo i gravissimi casi di corruzione collegati al Qatargate oggi in una nostra mozione alla Camera abbiamo proposto un impegno semplice e sacrosanto: chi è parlamentare italiano o membro del governo non deve essere retribuito o prendere soldi da uno Stato straniero", scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "Stupisce che, fatta eccezione per il gruppo Avs, tutti gli altri partiti abbiamo scelto di votare contro o di astenersi. Compreso chi si era detto pronto a votarla anche subito e chi si professa patriota. In politica non contano le parole e le dichiarazioni di intenti, ma le scelte e i fatti", conclude. (Rin)