Roma: Sovrintendenza Capitolina, danneggiata la balaustra del belvedere al Gianicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera un tratto della balaustra in travertino del Belvedere Niccolò Scatoli al Gianicolo – di fronte al cosiddetto "Fontanone" - è rimasto gravemente danneggiato dopo essere stato colpito da una vettura. L'incidente ha provocato la distruzione di circa 5 metri lineari di balaustra e nell'urto è stata divelta anche una panchina in travertino. Ne dà notizia in una nota la sovrintendenza Capitolina che stamattina è prontamente intervenuta per la messa in sicurezza dell'area e per la verifica del danno; si è proceduto a rimuovere tutte le porzioni in travertino cadute per ricoverarle momentaneamente in deposito, in attesa dell'intervento di ricostruzione che avverrà nel minor tempo possibile e che si stima avrà un costo di circa 18mila-20mila euro. La stessa balaustra era stata appena ripristinata con il rifacimento di 7 pilastrini di travertino in seguito al danneggiamento dovuto a un precedente incidente avvenuto lo scorso giugno. (Com)