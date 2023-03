© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno, sono in corso, nell'Aula della Camera, le dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge deleghe al governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. Il provvedimento è stato già approvato dal Senato. (Rin)