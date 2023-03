Egitto: crisi alimentare, Al Sisi ordina di triplicare la coltivazione dei terreni agricoli (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto è tra i Paesi più colpiti dagli effetti della guerra in Ucraina, in quanto dipende fortemente dalle importazioni per la sua fornitura di grano, mais, soia e olio commestibile e una parte significativa di queste importazioni provengono dalla Russia e dall’Ucraina. Nel 2020, Russia e Ucraina hanno fornito l’86 per cento delle importazioni egiziane di grano. Secondo alcune stime, 27,9 milioni di persone in Egitto hanno sperimentato un’insicurezza alimentare moderata o grave nel periodo 2018-2020. Inoltre, è utile tenere a mente che l’agricoltura è la principale fonte di reddito nelle aree rurali, ma questo reddito è gravemente insufficiente a garantire una vita dignitosa alle famiglie, in particolare nell’Alto Egitto. Circa il 90 per cento degli agricoltori egiziani sono piccoli proprietari terrieri che soffrono di bassa produttività della terra e di un limitato sostegno governativo. (segue) (Cae)