Egitto: crisi alimentare, Al Sisi ordina di triplicare la coltivazione dei terreni agricoli (5)

- Il grave shock per le importazioni alimentari ha peggiorato l’insicurezza alimentare, soprattutto a causa delle drastiche riduzioni delle riserve di grano. In Egitto, si stima che le famiglie più povere spendano quasi la metà (45 per cento) del loro reddito per il cibo; e l’inflazione dei prezzi alimentari è stata quasi doppia rispetto all’inflazione complessiva (24,8 per cento a maggio 2021); i prezzi del grano sono aumentati del 50 per cento dall’inizio di febbraio 2022 e dell’80 per cento da marzo 2021. Il tasso di inflazione annuo in Egitto è salito al 32,9 per cento a febbraio, rispetto al 10 per cento dello stesso mese del 2022, secondo gli ultimi dati dell’ufficio centrale di statistica (Capmas). Per far fronte all’inflazione, il governo egiziano ha introdotto riforme del sistema di sussidi alimentari e ha fatto investimenti significativi nelle infrastrutture di stoccaggio degli alimenti. Inoltre, sebbene i prezzi dei cereali siano diminuiti negli ultimi mesi grazie alle migliori forniture da parte dei Paesi esportatori, all’iniziativa del grano del Mar Nero e alle Corsie europee di solidarietà, la situazione rimane fragile. (Cae)