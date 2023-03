Brasile: nuove critiche di Lula a Banca centrale per tasso di interesse troppo alto, "continuerò a lottare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile continuerà a fare pressione sulla Banca centrale per ottenere una riduzione del tasso di interesse di riferimento (Selic), al momento al 13,75 per cento. Lo ha detto il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso di un'intervista al portale "Brasil 247", in cui ha nuovamente criticato le scelte della Bc. "Continuerò a battermi, continuerò a lottare per ottenere una riduzione del tasso di interesse, in modo che l'economia possa tornare a beneficiare di investimenti. Trovo assurdo che il tasso di riferimento sia al 13,75 per cento, tra i più alti del mondo in un momento in cui non c'è eccesso di domanda", ha affermato Lula. (segue) (Brb)