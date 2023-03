Lombardia: Romano (Pd), nel programma di Fontana c'è un'enorme assenza, quella della generazione dei più giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi avremmo dovuto ascoltare il programma del presidente Fontana e della destra per il futuro di Regione Lombardia ma è stato detto poco o nulla e soprattutto c'è stata un’enorme assenza: quella della mia, la nostra, generazione”. Così dichiara in una nota il consigliere regionale del Pd Paolo Romano, commentando la presentazione del programma di governo della nuova Giunta Fontana. “Non abbiamo sentito parlare di diritto allo studio nonostante in Lombardia ci siano idonei a ricevere una borsa di studio dimenticati - aggiunge Romano -; non abbiamo sentito parlare di stage in una Regione che paga il minimo a livello nazionale, 300 euro al mese nel pubblico e 500 nel privato e non mette limiti allo sfruttamento di questo strumento; non abbiamo sentito parlare di salute mentale e non abbiamo sentito parlare di casa, qui dove siamo costretti a rimanere a vivere con i nostri genitori molto più a lungo perché il rapporto tra quanto costa andare a vivere da soli e i salari che riceviamo non ci permette di diventare davvero indipendenti. Per Fontana, evidentemente, i giovani lombardi vivono su Marte. Metteremo noi la nostra generazione al centro partendo dai bisogni primari”, conclude Romano. (Com)