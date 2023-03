Spagna: popolari, attacchi di Sanchez e Vox a Feijoo dimostrano il loro "nervosismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria generale del Partito popolare (Pp) spagnolo, Cuca Gamarra, ha accusato il leader di Vox, Santiago Abascal, e il presidente del governo, Pedro Sanchez, di aver dedicato parte dei loro interventi nella mozione di sfiducia ad attaccare il loro leader, Alberto Nunez Feijoo, a dimostrazione di quanto siano "nervosi". Gamarra lo ha detto in alcune dichiarazioni ai media per commentare le prime ore di dibattito della mozione di sfiducia contro il capo dell'esecutivo iniziato oggi al Congresso dei deputati. Gamarra ha evidenziato che il dibattito non serve "a migliorare la convivenza degli spagnoli", aggiungendo che "la vera Spagna non si identifica" né con il presidente Sanchez né con Vox. "Nel Pp siamo a nostro agio con l'approccio che abbiamo adottato per settimane, e cioè l'equidistanza tra coloro che cercano di sopravvivere quando il loro tempo sta per scadere e coloro che cercano di utilizzare uno strumento come la mozione di sfiducia per il proprio beneficio quando dovrebbe essere al servizio della Spagna e del popolo spagnolo", ha detto la numero due del partito conservatore. (Spm)