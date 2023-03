Lazio: Zeppieri (Polo progressista), linee programmatiche di Rocca sono salti nel vuoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Presidente della regione Lazio Francesco Rocca "dimentica nelle sue linee programmatiche le donne, l'impatto dannoso della privatizzazione in Sanità, dimentica di citare il Covid, il Pnrr e omette di considerare l'effetto che avrà l'autonomia differenziata sulla garanzia dei servizi: traduzione dei diritti e degli interessi collettivi, non coefficienti da mettere in bilancio". Lo scrive in una nota il consigliere regionale Alessandra Zeppieri del Polo Progressista. "Ho ricordato al Presidente, con un approccio più costruttivo possibile, lo scempio che costituisce per l'efficienza dei servizi, la sostenibilità anche economica a danno dei cittadini e per il paesaggio, oltre all'eolico nel viterbese, anche il progetto di inceneritore a Roma. Sul punto il Presidente ha già fatto rientrare le sue perplessità elettorali in merito alla localizzazione a Santa Palomba: dopo il suo incontro con il Sindaco e Commissario ai Rifiuti di Roma Gualtieri. Così come rappresenta una vergogna l'ampliamento dell'altro inceneritore a San Vittore del Lazio, mentre le norme Ue e nazionali chiedono di puntare al recupero materia e superare la centralità di discariche e incenerimento".