Lazio: Zeppieri (Polo progressista), linee programmatiche di Rocca sono salti nel vuoto (2)

- "Il Presidente - continua la Consigliera regionale Zeppieri a margine del primo intervento in aula -, ha preso impegno a riprendere il Piano Regionale, che nega ogni ampliamento e nuovo insediamento di inceneritori e si adegua alle norme UE e nazionali. Ma ha parlato di un Commissariamento che dimostra il fallimento delle Giunte Zingaretti, dimenticando però che i primi commissariamenti a inizio anni 2000, a targa centrodestra, hanno creato il problema della centralità di grandi impianti e discariche, dannosi e antieconomici. È deturpazione del territorio anche la Roma-Latina, che punta ancora sull'asfalto anziché indirizzarsi al trasporto su ferro e leggero: anche questo chiede l'Ue e la Regione Lazio sta miseramente fallendo. Ho poi con forza stigmatizzato le espressioni davvero raccapriccianti che ho sentito in aula sulla dignità di genere e i diritti delle comunità Lgbtqia+". (segue) (Com)