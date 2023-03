Lazio: Zeppieri (Polo progressista), linee programmatiche di Rocca sono salti nel vuoto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora, "ho promesso battaglia sulle politiche giovanili, perché siano dotate di concretezza, così come sull'offerta scolastica, i Centri per l'impiego e il Lavoro: in una delle regioni che sconta un gap tra ricchi e poveri tra i più gravi d'Italia, così come la disoccupazione soprattutto femminile e giovanile. Sulla dignità delle periferie, ho espresso la stessa volontà di opporre resistenza alle tendenze degli ultimi anni. La mia e quella del Polo Progressista - conclude la Consigliera - sarà un'opposizione vigile, ferma, spesso ferrea ma propositiva. Non avremo problemi a plaudere alle iniziative della Maggioranza o alla capacità di condividere, quando ci faremo portatori dei diritti rivendicato dalle Comunità. Ma combatteremo fino all'ultimo dinanzi ad alcune tendenze, già ascoltate in aula, che rappresentano evidenti salti nel vuoto e indietro nel tempo". (Com)