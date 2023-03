Lituania: patriarca Costantinopoli, creare nuovo ramo ortodossia indipendente da Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, ha annunciato oggi che collaborerà con le autorità della Lituania per stabilire un nuovo ramo del cristianesimo ortodosso nel Paese baltico, al di fuori della supervisione di Mosca. Nel 2019 il capo spirituale aveva riconosciuto la nuova Chiesa ortodossa ucraina come ramo ufficiale di Costantinopoli, indipendente dal patriarcato della Russia. “Oggi si apre davanti a noi la prospettiva di lavorare insieme alla possibilità di istituire un ramo del Patriarcato ecumenico (di Costantinopoli) in Lituania", ha detto Bartolomeo I ai giornalisti a Vilnius, dopo aver incontrato la premier lituana, Ingrida Simonyte. "È naturale che, mentre la Russia ha iniziato la sua aggressione su vasta scala in Ucraina con il sostegno aperto e attivo del patriarca Kirill, alcuni ortodossi lituani non possano più far parte in buona coscienza del patriarcato di Mosca", ha dichiarato Simonyte. (Sts)