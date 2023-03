Lombardia: Bocci (PD), donne, le grandi assenti nel programma del Centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lungo discorso programmatico dove non è mai stata citata la parola donna: lo ha fatto notare, durante il dibattito, Paola Bocci, riconfermata consigliera regionale del Pd, nel giorno della presentazione in Aula del programma di governo per la legislatura del presidente Fontana. "Le sue priorità ci sono chiare: le donne non sono presenti – ha incalzato Bocci –. Eppure sono più della metà della popolazione della Lombardia, anche se, nonostante decenni di battaglie, la parità non l'hanno raggiunta, perché nella nostra società, nella nostra regione vince ancora una cultura patriarcale che genera divari e discriminazioni mai contrastati, in questi anni di governo di centrodestra". La consigliera Pd ha ricordato che "sono mancate politiche di governo regionali coordinate capaci di rendere le donne protagoniste, valorizzarne i talenti, ridurre le disuguaglianze occupazionali, sostenere le più fragili, rispettare la libertà di scelta. Non si è vista in questi anni né la volontà, né la capacità di intervenire organicamente e con determinazione in questa direzione. Per questo vorremmo sapere se la sua Giunta ha un interesse vero per la parità di genere". (segue) (Com)