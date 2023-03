Lombardia: Bocci (PD), donne, le grandi assenti nel programma del Centrodestra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proposte dem sono chiare da anni, ha aggiunto Bocci: "Prevedere strumenti e norme efficaci per facilitare l'ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro; contrastare precarietà e divario retributivo; investire sull'orientamento, verso percorsi Stem, sulla formazione e riqualificazione professionale; introdurre incentivi per l'assunzione di donne e agevolazioni per l'imprenditoria femminile". E poi le politiche di welfare: "Affinché le donne non siano costrette a lasciare o non cercare lavoro quando diventano madri o quando hanno un familiare fragile, la rete di servizi territoriali va potenziata perché oggi non funziona, non le sostiene, non le solleva dai carichi di cura, non offre appoggi. Gli asili nido e i servizi di assistenza domiciliare e territoriale ai più fragili sono insufficienti e poco accessibili e sono stati smantellati presidi fondamentali per la salute della donna come i consultori pubblici", ci ha tenuto a sottolineare l'esponente dem che, già nella scorsa legislatura, ha avviato il Consultour, un viaggio nei consultori lombardi. Bocci ha voluto sottolineare per questo un altro tema a lei caro: l'applicazione della legge 194 in Lombardia: "Non è garantita", ha detto. Come ha ribadito la necessità di risorse proprie adeguate per sostenere i centri antiviolenza e supportare le vittime a ricostruirsi una vita libera. Ha chiesto, infine, "strumenti di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali che evidenzino quale sia l'impatto di genere e la ricaduta sulle donne delle norme e delle risorse attivate a bilancio regionale". (Com)