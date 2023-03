Amministrative: Fratoianni-Bonelli (Avs), no a sindaco ecologista per inciucio romano-barese, è questo nuovo corso Pd?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Brindisi abbiamo assistito ad un'operazione brutale e 'a freddo' ai danni di un bravo sindaco ed esponente di una buona amministrazione, quella guidata dal sindaco Riccardo Rossi, che non viene più ricandidato. Respingiamo questo 'inciucio romano-barese' in cui è in atto una vera e propria spartizione delle candidature tra Pd e M5s e ci appelliamo alla città per respingere a sua volta questa brutta operazione attraverso una forte mobilitazione civile della popolazione brindisina". Lo affermano Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde e Nicola Fratoianni segretario nazionale di Sinistra Italiana, entrambi deputati di Alleanza verdi e sinistra. Quello che è accaduto a Brindisi contro il sindaco ambientalista Riccardo Rossi ricorda la 'defenestrazione' di Ignazio Marino a Roma. Ci rivolgiamo quindi alla segretaria del Partito democratico - concludono Fratoianni e Bonelli - cara Elly Schlein, è questo il nuovo corso del Pd? Quello di buttare a mare un sindaco, bravo, onesto ed ecologista?". (Rin)