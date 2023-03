Ucraina-Giappone: Zelensky accoglie premier Kishida, "potente difensore dell'ordine internazionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha accolto oggi a Kiev il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, "un difensore veramente potente dell'ordine internazionale e un vecchio amico dell'Ucraina". "Il primo ministro Kishida è arrivato in Ucraina in un momento in cui è importante rafforzare la leadership globale per proteggere gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e la sicurezza internazionale in generale", ha scritto Zelensky su Telegram. (Kiu)