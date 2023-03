Diritti: Gasparri (FI), calendarizzare mia proposta contro utero in affitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Anche in questa legislatura, ho presentato la mia proposta di legge contro la maternità surrogata, o 'gestazione per altri', che incentiva lo sfruttamento di donne povere o disperate che vendono il proprio corpo e i propri figli in cambio di denaro. Una pratica abominevole di mercimonio che mortifica le donne e che è decisamente contro natura. Continueremo a difendere le donne e i bambini vittime di un mercato alimentato da benestanti che giocano con i diritti altrui. Infatti la pratica dell'utero in affitto, questo è in sostanza, lede i diritti fondamentali che sono sanciti per legge dalla nostra Costituzione. Una procedura già vietata in Italia e per la quale è necessario estendere le sanzioni, anche per chi la pratica all'estero, così da bloccare in via preventiva queste pratiche aberranti. Mi auguro che la mia proposta di legge possa essere calendarizzata al più presto per bloccare questa vergogna e promuovere la vita e la tutela di donne e bambini". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. (Rin)