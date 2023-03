Migranti: Pianese (Coisp), decreto Cutro segna sostanziale cambio di passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’architettura normativa del decreto Cutro “segna un sostanziale cambio di passo nella gestione dei flussi irregolari e della prima accoglienza”. Lo dichiara in una nota il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese, nel corso dell'audizione in Commissione Affari Costituzionali al Senato sul decreto Cutro. “Apprezziamo, in particolare, gli articoli 6, 7 e 8 del provvedimento, che vanno incontro a esigenze fondamentali. Pensiamo ad esempio alla possibilità di intervenire tempestivamente, con un commissariamento prefettizio, nella governance dei centri per migranti in caso di gravi inadempienze. E, ancora, al superamento dell’istituto della protezione speciale, che aveva sancito un forte allargamento, di fatto, delle maglie dell’accoglienza", sottolinea Pianese, che aggiunge: "Non possiamo, dunque, che essere favorevoli all’inasprimento delle pene per chi, con un’attività criminosa, alimenta il traffico di esseri umani. Il governo, con il ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha finalmente offerto risposte concrete alle criticità che abbiamo più volte segnalato. La mancata gestione dei flussi migratori ha comportato, infatti, rischi elevati per la sicurezza e l'ordine pubblico sui territori direttamente interessati e un carico di lavoro troppo spesso insopportabile per le Forze dell'ordine". “Ciò che vogliamo sottolineare - ha concluso Pianese - è la necessità di immediate assunzioni straordinarie, soprattutto per ripianare i vuoti di organico nella Polizia di Stato e in tutte le altre Forze di Polizia proprio perché la gestione del fenomeno migratorio impiega ogni giorno migliaia di operatori che vengono sottratti al controllo del territorio”. (Rin)