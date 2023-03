Siria: ministro Esteri Giordania incontra inviato Onu Pedersen, focus su ultimi sviluppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro e ministro degli Affari esteri della Giordania, Ayman Safadi, ha ricevuto l’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, per discutere degli ultimi sviluppi in Siria. Secondo quanto riferito dal quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, i due sono partiti “dall’iniziativa giordana per la Siria” basata sul ruolo dei Paesi arabi, “direttamente impegnati con il governo di Damasco”. Al centro del colloquio, l’importanza di proseguire il dialogo politico volto alla risoluzione della crisi e ad affrontare le sue ripercussioni umanitarie, di sicurezza e politiche. In questa occasione, Safadi ha confermato il pieno coordinamento con le Nazioni Unite per quanto riguarda l’iniziativa proposta da Amman, ha fatto sapere il ministero degli Esteri giordano in una dichiarazione. Safadi ha anche informato Pedersen sugli ultimi sforzi del Regno volti a fornire aiuti al popolo siriano dopo il terremoto che ha colpito il Paese lo scorso 6 febbraio. (segue) (Res)