Siria: ministro Esteri Giordania incontra inviato Onu Pedersen, focus su ultimi sviluppi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro, Safadi ha sottolineato il sostegno della Giordania agli sforzi dell'inviato Onu Pedersen per raggiungere una soluzione politica alla crisi in conformità con la risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza. Da parte sua, Pedersen ha descritto i suoi sforzi per raggiungere una soluzione politica alla crisi in Siria, sottolineando l'importanza di una continua cooperazione tra la Giordania e le Nazioni Unite in questo campo, lodando il "grande ruolo umanitario svolto dal Regno nel fornire aiuti alla Siria dopo il recente terremoto". Safadi ha incontrato anche il sottosegretario delle Nazioni Unite e responsabile per gli aiuti umanitari, Martin Griffiths, per discutere delle conseguenze del terremoto e delle sfide derivanti dal calo del sostegno internazionale ai rifugiati siriani e ai Paesi ospitanti. (Res)