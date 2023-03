Piemonte: nelle prossime settimane sopralluogo nella Asti-Cuneo con ministro Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime settimane è previsto un sopralluogo sul tratto dell'autostrada Asti-Cuneo tra la tangenziale di Alba e lo svincolo Alba ovest, con l'accesso diretto all'ospedale di Verduno. Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. All'incontro sarà presente anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Nel frattempo, sta procedendo l'iter per sbloccare l'opera, attualmente bloccata dalle istanze della Sovrintendenza. La società Asti-Cuneo ha recepito le istanze della Sovrintendenza integrando la documentazione richiesta. Ora la Sovrintendenza ha trasmesso a Roma la documentazione per il parere formale definitivo dal parte del ministero della Cultura, che integrerà la procedura di Via (valutazione di impatto ambientale) per l'autorizzazione definitiva da parte del ministero dell'Ambiente, titolare della procedura complessiva.(Rpi)