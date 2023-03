Agroalimentare: Tavolo pomodoro, ingiustificata rigidità della parte industriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A nulla serve qualificare come 'atto di responsabilità' il 'riconoscimento' di aumenti di prezzo del 20 per cento quest'anno o del 40 per cento nell'ultimo biennio, quando – riferisce il Tavolo agricolo – molti costi di produzione per gli agricoltori sono quasi raddoppiati, e ancor meno serve paventare gravi conseguenze sui listini al consumatore, dal momento che l'incidenza del costo della materia prima agricola sui prodotti finiti è minimale poiché oscilla attorno al 15 per cento”. Nel respingere fermamente la grave e ingiustificata accusa di comportamento "speculativo", il Tavolo agricolo, nell'interesse della filiera di cui costituisce l'asse portante, auspica che le parti ritrovino rapidamente la strada che porti ad un accordo che preservi la competitività del settore, vero fiore all'occhiello del made in Italy. Il Tavolo agricolo, infine, invita gli agricoltori a valutare bene le prospettive di prezzo che si vanno delineando, in rapporto ai costi di produzione della coltura, anche alla luce del notevole valore e del costo finanziario delle anticipazioni colturali, ponderando le scelte conseguenti. (Com)