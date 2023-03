Grecia: ministro Trasporti incontra a Bruxelles funzionari Ue, focus incidente Tempe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti greco, Giorgos Gerapetritis, ha incontrato oggi a Bruxelles alcuni funzionari della Commissione europea per discutere dell’inchiesta sull’incidente di Tempe e della cooperazione tra Grecia e Ue in materia ferroviaria. Lo rende noto il quotidiano “Kathimerini”, precisando che il ministro ellenico ha incontrato la commissaria per la Coesione e le riforme Elisa Ferreira, la commissaria per i Trasporti Adina Valean e il capo di gabinetto della presidenza della Commissione, Bjorn Seibert. I tre funzionari europei hanno espresso a Gerapetritis le loro condoglianze per la tragedia, sottolineando il desiderio dell’istituzione europea di aiutare le autorità greche a far luce su quanto accaduto. “È nostra volontà andare verso una ferrovia migliore, più estesa e più popolare", ha detto Gerapetritis dopo l’incontro, aggiungendo che la Grecia avrà l’assistenza tecnica della Commissione europea “per lo sviluppo delle capacità e l'organizzazione strutturale delle ferrovie”. (Gra)