Iran: Khamenei, nel nuovo anno affronteremo anche problemi “politici e culturali”

- La guida suprema della Rivoluzione iraniana, ayatollah Seyed Ali Khamenei, pur mettendo la questione economica al centro del suo messaggio per il capodanno persiano, ha fatto riferimento a “diversi altri problemi”, in particolare “politici e culturali”. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Tasnim”. “Se i nostri funzionari faranno uno sforzo, si comporteranno con diligenza e lavoreranno con zelo sugli obiettivi importanti”, ha sottolineato Khamenei, “molti altri problemi del Paese saranno risolti”, precisando che questo discorso “vale per l’amministrazione, pe il Parlamento, per gli operatori economici e per i gruppi politici giovani, motivati, che in parte conosco e ai quali sono affezionato”. Non solo la produzione e gli investimenti, dunque, ma anche “l’assistenza pubblica alle fasce più svantaggiate della società”. (segue) (Irt)