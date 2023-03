Iran: Khamenei, nel nuovo anno affronteremo anche problemi “politici e culturali” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contestualmente, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr News”, l’ayatollah Khamenei, durante un altro discorso, pronunciato presso il santuario dell’imam Reza, nella città nord-orientale di Mashhad, ha espresso la sua intenzione di mantenere “una forte connessione con i Paesi dell’Asia”. “L’obiettivo dei nemici è rimuovere qualsiasi cosa ricordi il popolo della Rivoluzione islamica e l’islam”, ha dichiarato, aggiungendo che “diversi presidenti occidentali hanno sostenuto apertamente le proteste interne in Iran, mentre molti altri hanno sostenuto la ribellione non solo verbalmente, ma anche fornendo armi e aiuti finanziari”. Khamenei ha quindi puntato il dito contro quei Paesi occidentali che “hanno tentato di isolare l’Iran in passato”, rimarcando che la risposta di Teheran è stata quella di “rendere le relazioni con l’Asia al mille per cento più forti”. Inoltre, ha aggiunto, la Repubblica islamica ha coltivato le proprie relazioni con l’America latina, ma resta sempre disponibile a cooperare con qualunque governo europeo, “a patto che non segua ciecamente le politiche degli Stati Uniti”. (segue) (Irt)