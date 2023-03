Iran: Khamenei, nel nuovo anno affronteremo anche problemi “politici e culturali” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emittente saudita “Al Arabiya”, invece, pone l’accento sulla critica rivolta dall’ayatollah Khamenei a chi accusa l’Iran di essere coinvolto nella guerra in Ucraina. Al contrario, la guida della Rivoluzione iraniana ha accusato gli Usa di aver iniziato la guerra e di esserne “il maggior beneficiario”. Infatti, “le industrie delle armi statunitensi ne stanno traendo profitto, mentre i poveri in Ucraina soffrono”. Washington, secondo Khamenei, ha “istigato” il conflitto, per “facilitare l’espansione della Nato a est”. Così la guida della Rivoluzione iraniana ha risposto all’annuncio da parte degli Usa di nuove sanzioni ai danni di quattro aziende e di tre individui tra Turchia e Iran. Infatti, il sottosegretario statunitense al Tesoro per il Terrorismo e l’Intelligence finanziaria, Brian Nelson, ha dichiarato oggi che “la ben documentata proliferazione ad opera dell’Iran di droni e armi convenzionali destinate ai loro alleati continua a minare sia la sicurezza regionale, sia la stabilità globale”. (Irt)