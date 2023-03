Ue: Foti (Fd’I), Italia torna protagonista con caparbietà governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla caparbietà del governo Meloni, “l'Italia torna finalmente protagonista in Europa dopo anni di anonimato”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. “Il premier potrà andare al prossimo Consiglio europeo, in programma i prossimi 23 e 24 marzo, rappresentando al meglio la maggioranza parlamentare con idee chiare. A partire dalla delicata questione dell'immigrazione, fino ad arrivare alle importanti sinergie strette con le altre nazioni, sempre tutelando gli interessi dell'Italia. La diminuzione del debito pubblico di 15 miliardi e il calo dello spread di 37 punti dimostrano che siamo sulla strada giusta, al di là della narrazione di comodo della sinistra", aggiunge Foti. (Rin)