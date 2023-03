Difesa: Russia e Cina condurranno regolarmente esercitazioni militari congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e la Cina condurranno regolarmente le esercitazioni militari congiunte in mare e in aria. E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta sull'approfondimento delle relazioni di partenariato globale e interazione strategica, pubblicata dal Cremlino. "Le parti condurranno regolarmente pattugliamenti congiunti in mare e in aria ed esercitazioni congiunte, svilupperanno scambi e cooperazione (...) approfondendo la fiducia reciproca tra le forze armate dei due Paesi", si legge nel documento. (Rum)