Superbonus: Santillo (M5s), 40 mila imprese sul lastrico, Meloni sblocchi crediti

- L'austerità sposata dal governo Meloni, quella di una parte del sistema bancario che non vuole l'immissione di liquidità nel sistema economico del Paese, ha determinato l'omicidio del Superbonus. Stanno fallendo “40 mila imprese e più di 150 mila lavoratori stanno per finire in strada: è questo il vero buco sociale e per le casse dello Stato che il governo sta provocando”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Movimento 5 stelle alla Camera dei deputati, Agostino Santillo, intervenuto al convegno “Esodati del Superbonus, criticità, possibili soluzioni e prospettive future”, tenutosi questo pomeriggio nella Sala Capranichetta di Roma. “La Meloni, che ben presto al governo si è tolta la maschera, sta realizzando il disegno, iniziato da Draghi, di quella parte di Europa che ci vuole deboli”, ha sottolineato Santillo, che ha aggiunto: “La maggioranza deve fare una cosa sola per non distruggere la parte buona di questo Paese: sbloccare immediatamente i crediti fiscali incagliati, rendendoli cedibili e circolabili”. “Questo si può fare come stiamo ribadendo costantemente, dando la possibilità agli enti locali di acquistare crediti d'imposta generati da bonus, coinvolgendo le società partecipate e controllate dallo Stato nel riavvio del processo di acquisto e vendita di crediti d'imposta, o coinvolgendo il sistema bancario attraverso il percorso della compensazione di parte degli F24 delle imprese che hanno crediti incagliati, o ancora – ha concluso Santillo – dando la possibilità agli enti locali di poter comprare crediti d'imposta generati dai bonus edilizi e compensarli con propri F24". (Rin)