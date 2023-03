Ungheria: Reynders, siamo in contatto con autorità per riforme giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riforme previste dal Pnrr ungherese devono essere attuate per procedere con l'erogazione dei fondi. Lo ha detto il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, nel corso della conferenza finale del Consiglio Affari Generali di Bruxelles. "Sulla situazione dei piani di recupero, e stiamo parlando principalmente del piano di recupero per le riforme giudiziarie, abbiamo lo stesso atteggiamento nei confronti di tutti gli Stati membri. Ovviamente, le riforme previste devono essere attuate per poter passare alle richieste di pagamento ed eventualmente allo sblocco dei fondi, e abbiamo un certo numero di impegni molto chiari che sono stati presi nel piano di recupero ungherese", ha dichiarato Reynders rispondendo alla stampa. A quanto si apprende, La Commissione Ue starebbe valutando in maniera informale la riforma della giustizia del governo ungherese, prima che la stessa venga proposta al Parlamento di Budapest. (segue) (Beb)