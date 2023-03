Ungheria: Reynders, siamo in contatto con autorità per riforme giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Posso quindi dirvi che le cose stanno andando avanti. Ho avuto diversi contatti con la ministra della Giustizia, Judit Varga e i miei servizi sono in contatto permanente con le autorità ungheresi, così come gli altri servizi della commissione incaricata di analizzare i piani di recupero. Stiamo cercando di capire fino a che punto sia possibile avere un progetto di legge che corrisponda agli impegni presi", ha aggiunto il commissario Ue. La riforma della giustizia ungherese è stata infatti legata, da parte di Bruxelles, all'erogazione dei fondi previsti dal Pnrr. "Da parte della Commissione, ciò che conta è la qualità piuttosto che la velocità del lavoro svolto. Quindi, che sia alla fine di questo mese o nel corso del prossimo, dobbiamo essere in grado di procedere verso un testo che corrisponda agli impegni presi. Ora non si tratta più di negoziare, ma di verificare che i testi che ci vengono proposti corrispondano agli impegni presi", ha concluso. (Beb)