Trasporti: assessore Roma, ok a proroga fondi prolungamento Metro A Battistini-Monte Mario

- Roma Capitale ha ottenuto la proroga per utilizzare il finanziamento, pari a 5,6 milioni di euro, per la realizzazione del prolungamento della Metro A da Battistini a Monte Mario. Lo annuncia, in una nota, l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè. "Si tratta di una ottima notizia per la città - aggiunge Patanè - per cui ringrazio il Ministero, che ci consentirà di affidare la progettazione esecutiva del prolungamento della Metro A a Roma Servizi per la Mobilità, dopo la modifica dello statuto della società, già approvata dalla Giunta e dell’Assemblea Capitolina, che ora dovrà essere ratificato dall’Assemblea dei Soci". (Com)