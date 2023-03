Russia-Cina: ministra Esteri tedesca Baerbock, visita di Xi a Mosca “deplorevole”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha bollato come “deplorevole” la visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca, dove ha incontrato l'omologo russo Vladimir Putin. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che l'esponente dei Verdi ha chiesto alla Cina “maggiori iniziative per garantire la pace in Ucraina”. Secondo Baerbock, il viaggio di Xi a Mosca sarebbe stata un'occasione per questo. I presidenti di Russia e Cina hanno, invece, concentrato l'incontro sulla descrizione della “profonda amicizia” tra i rispettivi Paesi. Al riguardo, la ministra degli Esteri tedesca ha osservato che, nei colloqui tra Putin e Xi, la guerra mossa dalla Russia non è stata menzionata “nemmeno in termini abbelliti”. Come evidenziato da Baerbock, ciò è “deplorevole”. Secondo l'esponente dei Verdi infine, come membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu, la Cina ha una responsabilità speciale per la pace nel mondo. (Geb)