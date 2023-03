Fvg: assessore Lavoro, dal 2018 a oggi è aumentata l’occupazione in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Friuli Venezia Giulia gli occupati sono passati dai 507.130 del 2018 ai 520.517 del 2022, con una crescita del 2 per cento negli ultimi due anni. Nello stesso periodo è calato il numero dei disoccupati (da 36.125 a 29.135) e degli inattivi (da 215.440 a 202.718). Sono i numeri comunicati oggi dall’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, durante la seduta della Commissione regionale per il lavoro. Secondo l’assessore, stiamo assistendo a un “effetto trascinamento” tra occupazione, disoccupazione e inattività. “L’elevata domanda di lavoro - ha spiegato - sta condizionando in positivo l’offerta di nuovi posti in termini di una parallela diminuzione tanto della disoccupazione quanto dell’inattività”. Il tasso di occupazione femminile è pari oggi al 61,9 per cento, con un gender gap che si sta riducendo soprattutto nella fascia di età tra i 35 e i 49 anni. In Friuli Venezia Giulia si registra anche un aumento del lavoro stabile, iniziato già a fine 2021, delle assunzioni dirette a tempo indeterminato e delle stabilizzazioni, aumentate del 54,4 per cento rispetto al 2021. (Frt)