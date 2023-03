Tunisia: migranti e rifugiati subsahariani protestano davanti sede Unhcr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migranti e rifugiati provenienti dai Paesi dell’Africa subsahariana hanno protestato oggi, a Tunisi, davanti alla sede dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr) per chiedere di essere rimpatriati. Lo riferisce l’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”, diffondendo un filmato della protesta sulla sua pagina Facebook dedicata alla Tunisia. Nel video si vedono i manifestanti che scandiscono slogan contro il razzismo, esponendo cartelli con scritto “Tunisia is not safe” (“la Tunisia non è sicura”), “We need evacuation” (“abbiamo bisogno di essere mandati via”) e chiedendo di essere rimpatriati. Da circa un mese molti migranti irregolari presenti in Tunisia stanno cercando di lasciare il Paese, temendo le conseguenze delle dichiarazioni rilasciate dal presidente tunisino, Kais Saied, lo scorso 21 febbraio. Saied, infatti, aveva detto che la presenza in Tunisia di “masse incontrollate” di migranti irregolari provenienti dall’Africa subsahariana è fonte di “violenza e di crisi” ed è parte di un complotto volto a “cambiare la composizione demografica del Paese”. (Tut)