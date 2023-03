Mafie: Picierno, ricordiamo vittime innocenti, continuare a lottare per verità e giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ricordiamo le vittime innocenti di tutte le mafie, sia quelle che hanno un nome che chi un nome ancora non ce l'ha. Per loro è indispensabile continuare a lottare, così da ottenere verità e giustizia. Lo afferma Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo. "Oggi è una giornata di lotta e di impegno perché la strada che deve portarci a combattere e sconfiggere tutte le mafie, ma anche la corruzione, è ancora lunga, come mostrano anche i fatti di cronaca che sono arrivati da Bruxelles", ha detto Picierno. "E' una strada che vogliamo percorrere assieme alle tante persone che sono in piazza, ai tanti giovani, alle tante ragazze, insieme alle tante persone che assieme a don Luigi Ciotti ci ricordano che questa è la nostra battaglia. Si tratta di una battaglia che possiamo e dobbiamo vincere insieme", ha detto Picierno.(Res)