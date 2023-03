Brasile-Cile: colloquio telefonico ministri Esteri, impegno a rafforzare relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha avuto questa mattina un colloquio telefonico con l'omologo del Cile, Alberto Klaveren. Lo riferisce il ministero in una nota su Twitter. Dopo essersi complimentato con Klaveren per la recente nomina, Viera "ha riaffermato l'impegno brasiliano a riportare le relazioni bilaterali al tradizionale livello di priorità". "I ministri hanno anche discusso della ripresa dei meccanismi bilaterali di consultazione sui temi del commercio e degli investimenti. Grande rilievo ha avuto la discussione sulla cooperazione nel campo delle infrastrutture, in particolare in relazione alla realizzazione del Corridoio bi-oceanico", riferisce la nota. "I due hanno anche riaffermato l'impegno comune per l'integrazione sudamericane e nell'ambito della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac) ", conclude. (Brb)