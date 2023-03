Ue: Ronzulli (FI), maggioranza Ursula ha il fiato corto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La politica della Commissione europea sta conoscendo una pericolosa deviazione a sinistra. La maggioranza Ursula, nata per assicurare governabilità, ora ha il fiato corto. C'è bisogno di un centrodestra di governo anche a Bruxelles e a Strasburgo. Lo dico da esponente di un partito che è perno insostituibile del Ppe: la grande coalizione con i socialdemocratici non basta più e non è in grado di dare quelle risposte che i cittadini europei si aspettano". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli intervenendo in dichiarazione di voto dopo le comunicazioni del premier Meloni in vista del prossimo Consiglio Ue. "Alcune decisioni Ue sono incomprensibili. Ne è un esempio lo stop alle auto benzina e diesel al 2035, figlio di un becero ultra ambientalismo che finirà col consegnarci alla dipendenza dalla Cina. Non si può puntare sul verde mettendo in rosso la nostra economia. E ancora, la direttiva sulle case green: non si può perseguire l'efficientamento energetico in così pochi anni, senza incentivi e senza flessibilità. Su questo il Presidente Berlusconi è stato chiarissimo, perché per noi la casa è sacra e non accettiamo che le sinistre europee provino a imporre una patrimoniale, neanche tanto mascherata, su risparmi degli italiani", ha concluso. (Rin)