Ue: Foti (Fd'I), mozione "Qatargate" per salvaguardare reputazione Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, esprime "soddisfazione per l'approvazione della mozione di Fratelli d'Italia che punta a salvaguardare l'immagine dell'Italia nel mondo a seguito dello scandalo 'Qatargate'. Questa vicenda danneggia la credibilità nazionale costruita negli anni, anche grazie al leale e impagabile lavoro di molti nostri connazionali europarlamentari. Qualora l'inchiesta 'Qatargate' in corso a Bruxelles dovesse confermare il coinvolgimento di alcuni parlamentari europei eletti nelle liste del Partito democratico - continua il parlamentare in una nota -, è bene chiarire che l'Italia non farà sconti a nessuno. Rimane un mistero il motivo per cui il Pd non abbia votato a favore". (Com)