Germania: ministro Economia Habeck critica alleati di governo su politica per il clima

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, ha criticato gli alleati di governo sulla politica per il clima. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, l'esponente dei Verdi ha affermato che i partner con cui gli ecologisti formano l'esecutivo federale, Partito socialdemocratico tedesco (Spd) e Partito liberaldemocratico (Fdp), mancano dell'ambizione necessaria in questo ambito. Habeck non ha nominato esplicitamente i destinatari delle sue critiche, ma ha elencato una serie di temi in cui i Verdi sono in contrasto soprattutto con la Fdp, dalla transizione alle energie rinnovabili nei sistemi di riscaldamento in Germania alla messa al bando dei motori a combustione nell'Ue dal 2035. Secondo il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, “non può essere che in una coalizione per il progresso soltanto un partner sia responsabile del progresso e gli altri di impedirlo”. In merito alla politica per il clima dell'esecutivo federale, l'esponente dei Verdi, che è anche vicecancelliere, ha sottolineato: “Viviamo una divisione, con alcuni che devono preoccuparsene e altri meno”. Nel patto su cui si fonda il governo formato da Spd, Verdi e Fdp, era stato concordato che tutti gli alleati e tutti i ministeri avrebbero dovuto fornire il loro contributo per l'ambiente. Con un ulteriore implicito riferimento alla Fdp, Habeck ha criticato il tentativo di “trasformare nuovamente la protezione del clima in una guerra culturale e di approfittarne per tattiche di partito”. Negli ultimi mesi, per recuperare i consensi che sta perdendo, la formazione guidata dal ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner si è opposta ai piani per il clima sostenuti dai Verdi. Il titolare dell'Economia e della Protezione del clima ha poi osservato che la Germania “può farcela” ad affrontare le sfide attuali e del futuro, “ma lo si deve volere”. Al momento, ha infine affermato Habeck con un'ultima critica agli alleati di governo, “si può dubitare che tutti lo vogliano davvero”. (Geb)