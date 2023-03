Cina: l'ideologo Cai Qi nominato capo di gabinetto di Xi Jinping

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'ideologia del Partito comunista cinese, Cai Qi, è stato nominato nuovo capo di gabinetto del presidente Xi Jinping. Lo ha confermato l'agenzia di stampa "Xinhua" indicando Cai, che fa parte della delegazione cinese in visita in Russia, come direttore dell'ufficio generale del Comitato centrale del Partito comunista. La nomina giunge a circa dieci giorni dalla rielezione di Xi come presidente cinese durante la sessione annuale dell'Assemblea nazionale del popolo (Anp). L'incarico di capo di gabinetto, scrive oggi il quotidiano "South China Morning Post", richiede "fedeltà assoluta" al presidente: Cai, che figura al quinto posto tra i funzionari del politburo del Comitato centrale più alti in grado, dovrà occuparsi dell'organizzazione degli incontri di Xi, della condivisione, della registrazione e dell'archiviazione dei più importanti documenti, della gestione della sicurezza e dello staff medico del leader cinese. Era dal 1965 che l'incarico non veniva affidato a un membro del politburo del Comitato centrale, all'epoca era stato Mao Zedong a designare per tale ruolo Wang Dongxing, che sarebbe stato suo capo di gabinetto per circa un decennio. Cai, 67 anni, è da due decenni al fianco di Xi Jinping, con il quale ha collaborato quando l'attuale presidente cinese era segretario del Partito comunista nelle province di Fujian prima e di Zhejiang poi. Come capo di gabinetto sostituirà Ding Xuexiang, nominato vice premier esecutivo lo scorso 12 marzo. (Cip)