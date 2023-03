Indonesia-Papua Nuova Guinea: incontro ministri Esteri, focus su commercio e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Indonesia, Retno Marsudi, e l’omologo della Papua Nuova Guinea, Justin Tkatchenko, hanno presieduto oggi a Giacarta la terza riunione della commissione ministeriale congiunta. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indonesiano, sottolineando che l’incontro si è svolto a più di dieci anni dal precedente (2010) e a tre mesi dal colloquio tra i due a margine di un evento multilaterale ospitato lo scorso dicembre a Bali. Nel corso dei lavori odierni sono stati esaminati i progressi delle relazioni bilaterali e da parte indonesiana è stata accolta con favore la ratifica di due accordi: quello sull’esenzione dall’obbligo di visto per i titolari di passaporti diplomatici e di sevizio e quello sul confine. È stato convenuto, inoltre, di elaborare una bozza di accordo sui servizi consolari. È stato concordato anche di avviare un negoziato per un accordo di scambio preferenziale. L’Indonesia ha ribadito il suo impegno per la cooperazione allo sviluppo. Infine, le parti si sono confrontate sulla cooperazione nella regione del Pacifico, anche a livello multilaterale, tra l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e il Forum delle isole del Pacifico (Pif), di cui Indonesia e Papua Nuova Guinea sono rispettivamente membri.(Fim)