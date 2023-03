Ue: De Poli (Udc), sosteniamo linea governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sosteniamo la linea del governo su migranti, Ucraina e temi economici in vista del prossimo Consiglio europeo. Fa bene il presidente Meloni a opporsi alle regole europee su case e auto green. Così come concepite, sarebbero distruttive per il nostro Paese e non possiamo permettercelo". Lo ha detto il senatore Udc Antonio De Poli, che è intervenuto oggi in Aula in dichiarazione di voto sulle risoluzioni in vista del prossimo Consiglio europeo. (Rin)