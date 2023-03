© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sua scomparsa è un dolore per tutti noi". Lo ha detto nell'Aula del Senato il presidente Ignazio La Russa nel corso della commemorazione per la scomparsa del senatore Bruno Astorre. "A voi del Pd e alla sua famiglia va il mio personale cordoglio e quello unanime di tutti i senatori della Repubblica. Vi invito ad osservare un minuto di raccoglimento in memoria del senatore Bruno Astorre", ha concluso. (Rin)