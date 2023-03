Omicidio Cerciello Rega: ipotesi libertà Hjort dopo motivazioni, Elder spera rito abbreviato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accoglimento, da parte della Corte di Cassazione del ricorso avanzato dai difensori di Gabriel Natale Hjort, ha letteralmente riaperto il processo in merito alle responsabilità del giovane statunitense nell’omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, reinviandolo alla corte d’appello per un nuovo giudizio. Una sentenza che riaccende la speranza di libertà e potrebbe aprire la cella del carcere di Velletri dove è recluso. Ma non per adesso. “Oggi, prima delle motivazioni della Cassazione, sarebbe una strada complicata e difficile da percorrere", dice interpellato da "Agenzia Nova", l’avvocato Francesco Petrelli, che insieme al collega Fabio Alonzi difende il giovane americano, riferendosi a una possibile richiesta di scarcerazione. “Non conosciamo le motivazioni per le quali la Cassazione ha accolto il ricorso e non le conoscerebbe neanche il giudice della corte d’appello che dovrebbe vagliare una nostra eventuale richiesta e, che per questo, la rigetterebbe. Per questo aspetteremo il deposito, poi valuteremo”. Natale Hjort avrebbe anche un domicilio in Italia, la casa della nonna a Ladispoli, per una eventuale misura alternativa al carcere. (segue) (Rer)