Omicidio Cerciello Rega: ipotesi libertà Hjort dopo motivazioni, Elder spera rito abbreviato (2)

- Posizione diversa, invece, è quella dell’altro americano, Finnegan Lee Elder, il giovane che, per sua stessa ammissione, ha accoltellato e ucciso nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 il carabiniere nel quartiere Prati a Roma. A lui la corte di Cassazione ha respinto il ricorso per omicidio volontario, ma ha accolto il ricorso sulle aggravanti rinviando il giudizio in Corte d’appello, per questo aspetto. Ma non è roba di poco conto. Da una interpretazione data alla sentenza di Cassazione sembrerebbe che la Corte abbia creduto al fatto che i due giovani non avessero capito di confrontarsi con due carabinieri, e si siano sentiti aggrediti. Il collegio difensivo di Elder, composto dall’avvocato Renato Borzone e Roberto Capra, è estremamente prudente e vincola ogni filo di speranza per l’assistito, alla lettura della sentenza della Cassazione. Non vi è dubbio, però, che a tempo debito i difensori avevano chiesto per Elder il giudizio abbreviato che non venne concesso per via delle aggravanti contestate; le stesse che la Cassazione ha messo in discussione. Se vengono meno queste, Elder potrebbe usufruire dello sconto di un terzo della pena. (segue) (Rer)