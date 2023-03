Omicidio Cerciello Rega: ipotesi libertà Hjort dopo motivazioni, Elder spera rito abbreviato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di possibili richieste di misure cautelari alternative al carcere, i legali di Elder non ne parlano se prima non si conoscono le motivazioni della sentenza. Resta il fatto che il ragazzo non avrebbe un luogo in Italia dove vivere e, a quanto pare, in carcere ha intrapreso una strada di recupero, non soltanto dalla droga, ma anche dal punto di vista umano e culturale tanto soddisfacente che la famiglia non avrebbe mai manifestato l’intenzione di sottrarlo, anche dopo una condanna definitiva, al regime carcerario italiano per sottoporlo a quello statunitense. Per i due giovani, quindi, si profila un epilogo decisamente diverso rispetto a quelli a cui sembravano destinati. In primo grado erano stati condannati all’ergastolo. (Rer)