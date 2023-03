Diritti: Bellomo (Lega), una legge contro ogni mercato delle nascite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono temi sui quali emerge plasticamente tutta la differenza, politica ed etica, che esiste tra il centrodestra e il centrosinistra. Uno di questi argomenti è sicuramente quello della maternità surrogata, sulla quale il centrodestra ha presentato una proposta di legge, ora calendarizzata in commissione Giustizia". Lo dichiara, in una nota, Davide Bellomo, deputato della Lega e componente della commissione Giustizia della Camera. "E' arrivato il momento di chiamare le cose con il loro nome - continua il parlamentare -. Siamo di fronte a pratiche illegali e immorali che costituiscono nei fatti un vero e proprio mercato delle nascite, con uno sfruttamento del corpo femminile che dovrebbe indignare anche le donne di sinistra, progressiste a giorni alterni. Invece, assistiamo a un'evocazione strumentale di falsi diritti che sono in realtà veri e propri atti di egoismo, dove l'interesse dei bambini viene calpestato e mai tutelato. Estendere le pene sulla procreazione assistita anche a chi va all'estero per avvalersi della maternità surrogata è un segno di civiltà. La vera violenza è quella di chi si attribuisce in maniera arrogante una scelta che impatta sulla vita di chi non ha possibilità di esprimere il suo dissenso. Condizionandone l'esistenza e i comportamenti a uso e consumo di una visione del mondo e della sessualità che potrebbe essere costretto, più o meno consapevolmente, a subire. La genitorialità è un tema troppo delicato per trattarlo alla stregua di una merce di scambio. E non voglio neppure immaginare cosa accadrebbe in Italia senza il centrodestra al governo. Ci sarebbero addirittura delle fiere, come accade vergognosamente in alcuni Paesi europei. Dove si affitta l'utero - conclude Bellomo -, ma si svende in realtà a titolo definitivo la propria dignità di essere umano". (Com)